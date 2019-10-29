Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Почему Авакова оставили в новом Кабмине: что сказал Богдан

Почему Авакова оставили в новом Кабмине: что сказал Богдан - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 08:58

Глава офиса президента отметил, что министр внутренних дел обеспечил честные выборы в Украине

Глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что если бы не глава МВД Арсен Аваков, то "эти выборы в такой форме не состоялись бы". Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Я знаю, что у него была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И честно, если бы не Арсен Аваков, то эти выборы в такой форме не состоялись бы", - отметил Богдан.

По его словам, именно Аваков обеспечил честные выборы в Украине. "Смотрите. Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и сменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно", - подчеркнул Богдан.

"Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он завоевать себе симпатию общества. Либо не завоевать... В нашей системе координат Аваков не имеет никакого отношения ни к каким денежных потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может двигать негатив", - уточнил Богдан.

  • 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Аваков, как и другие министры, сейчас находится на испытательном сроке, и если они не "принесут реальных дел до конца года - все будут уволены".
Напишите нам
кабмин арсен аваков андрей богдан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 