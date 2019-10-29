Почему Авакова оставили в новом Кабмине: что сказал Богдан

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что если бы не глава МВД Арсен Аваков, то "эти выборы в такой форме не состоялись бы". Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Я знаю, что у него была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И честно, если бы не Арсен Аваков, то эти выборы в такой форме не состоялись бы", - отметил Богдан.

По его словам, именно Аваков обеспечил честные выборы в Украине. "Смотрите. Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и сменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно", - подчеркнул Богдан.

"Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он завоевать себе симпатию общества. Либо не завоевать... В нашей системе координат Аваков не имеет никакого отношения ни к каким денежных потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может двигать негатив", - уточнил Богдан.