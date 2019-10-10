Зеленский об Авакове: Не будет реальных дел - уволим

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков, как и другие министры, сейчас находится на испытательном сроке, и если они не "принесут реальных дел до конца года - все будут уволены". Об этом президент рассказал во время пресс-марафона.

Отвечая на вопрос, почему Аваков остался в Кабмине, Зеленский сказал: "А какой процент старых людей остался в обновленном Кабмине? Два человека. Небольшой процент... По министру Авакову. Я действительно не нашел, это никакой не компромисс, потому что я ему ничего не должен. Но есть правительство, есть премьер-министр. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, есть новый человек в Нацполиции, у пограничников, в Нацгвардии. Поэтому есть испытательный срок - я всем министрам сказал откровенно: реальные дела, принесите нам до конца года, не будет - мы всех уволим".

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