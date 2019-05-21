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21.05.2019, 14:07

Богдан: Указ о досрочных выборах Рады появится в ближайшее время

Богдан: Указ о досрочных выборах Рады появится в ближайшее время - Фото
Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Наиболее приемлемая для команды Зеленского дата голосования - 21 июля

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Член команды президента Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что все фракции готовы идти на досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом он сказал журналистам во время брифинга, сообщает корреспондент LIGA.net

"Практически все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью такого роспуска... При наличии указа все фракции задекларировали желание идти на выборы", - сказал он и добавил, что указ президента о роспуске Рады появится в ближайшее время. 

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"Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования - 21 июля 2019 года. На сегодняшний день идут еще консультации с ЦИК по процедуре самих выборов. Возможно, будет принято решение об обращении к главе ВР относительно созыва на завтра досрочной сессии и принятие изменений в закон о выборах народных депутатов", - сообщил Богдан.

Сегодня, 21 мая, Зеленский провел с лидерами фракций консультацию по поводу досрочных выборов в Раду. В результате депутаты назвали две возможные даты выборов - 21 и 28 июля.

Читайте также: Верховная Рада отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко

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Теги: верховная рада, андрей богдан
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