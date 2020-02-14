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Богдан запостил валентинку в ФБ. Тимошенко написал, что скучает

Богдан запостил валентинку в ФБ. Тимошенко написал, что скучает - Фото
Фото: Facebook Андрея Богдана
14.02.2020, 22:58

Первый публичный комментарий после отставки экс-глава Офиса президента Андрей Богдан сделал в шутливой форме

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал у себя в Facebook "валентинку" – этот пост стал его первым публичным комментарием после отставки.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко написал: "Дуже сумую без тебе!"

Также в комментарии пришел посмеяться главный таможенник страны Макс Нефьодов.

А бывший секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал шутку Богдана анекдотом: 

- Владимир, вы знаете как тяжело потерять тещу?
- Знаю. Практически невозможно.

Экс-глава ГПУ времен Петра Порошенко Юрий Луценко в комментариях напомнил "валентинкой", что "без тертя нема любові".

  • 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак.

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