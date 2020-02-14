Богдан запостил валентинку в ФБ. Тимошенко написал, что скучает

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал у себя в Facebook "валентинку" – этот пост стал его первым публичным комментарием после отставки.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко написал: "Дуже сумую без тебе!"
Также в комментарии пришел посмеяться главный таможенник страны Макс Нефьодов.
А бывший секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал шутку Богдана анекдотом:
- Владимир, вы знаете как тяжело потерять тещу?
- Знаю. Практически невозможно.
Экс-глава ГПУ времен Петра Порошенко Юрий Луценко в комментариях напомнил "валентинкой", что "без тертя нема любові".
Читайте также: Оторвали от уха Зеленского. Короткая история Богдана в команде президента