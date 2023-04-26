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Бои в Судане. Эвакуация украинцев продолжается, никого не оставим в беде – МИД

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 12:07
Бои в Судане. Эвакуация украинцев продолжается, никого не оставим в беде – МИД - Фото
Беженцы из Хартума на автовокзале в египетском Асуане (Фото - EPA)

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с другими службами продолжает операцию по спасению граждан Украины, которые оказались в зоне боевых действий в Судане. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Ни одного украинца в Судане не оставим на произвол судьбы", – подчеркивает представитель министерства.

По данным Николенко, с 24 по 26 апреля были эвакуированы три группы граждан.

Первая – 83 украинца и 4 суданца (члены их семей), а также 51 иностранец (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 из эвакуированных изъявили желание вернуться в Украину. Ожидается, что они прибудут чартерным рейсом в Польшу и затем будут доставлены домой.

Вторая – пять украинцев, их сегодня утром удалось вывезти автобусом на территорию Египта. 

Третья – еще три гражданина, которые были эвакуированы в координации с правительством Германии.

"В целом, благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции, Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина", – сообщил спикер МИД.

Министерство продолжает следить за развитием ситуации и принимать меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые пока остаются в Судане. Всем, кто захочет эвакуироваться, будет оказано максимальное содействие.

25 апреля Главное управление разведки Минобороны сообщило, что провело операцию по эвакуации украинцев из охваченного боями Хартума. 

  • Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля из-за вражды между военачальниками Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагалом. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года.
  • Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
  • По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане уже погибли сотни людей. 

Сергій Бережний
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