Бои в Судане. Эвакуация украинцев продолжается, никого не оставим в беде – МИД
Министерство иностранных дел в сотрудничестве с другими службами продолжает операцию по спасению граждан Украины, которые оказались в зоне боевых действий в Судане. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"Ни одного украинца в Судане не оставим на произвол судьбы", – подчеркивает представитель министерства.
По данным Николенко, с 24 по 26 апреля были эвакуированы три группы граждан.
Первая – 83 украинца и 4 суданца (члены их семей), а также 51 иностранец (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 из эвакуированных изъявили желание вернуться в Украину. Ожидается, что они прибудут чартерным рейсом в Польшу и затем будут доставлены домой.
Вторая – пять украинцев, их сегодня утром удалось вывезти автобусом на территорию Египта.
Третья – еще три гражданина, которые были эвакуированы в координации с правительством Германии.
"В целом, благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции, Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина", – сообщил спикер МИД.
Министерство продолжает следить за развитием ситуации и принимать меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые пока остаются в Судане. Всем, кто захочет эвакуироваться, будет оказано максимальное содействие.
25 апреля Главное управление разведки Минобороны сообщило, что провело операцию по эвакуации украинцев из охваченного боями Хартума.
- Уличные бои в Хартуме начались 15 апреля из-за вражды между военачальниками Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагалом. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года.
- Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагалом выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
- По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане уже погибли сотни людей.
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