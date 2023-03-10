UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бои вокруг Бахмута продолжаются, россияне не меняют основные направления атак – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 19:16
Бои вокруг Бахмута продолжаются, россияне не меняют основные направления атак – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки на Бахмут, а на временно оккупированных территориях россияне вынуждены размещать своих раненых даже в гинекологических отделениях местных больниц. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.    

Как сообщает Генштаб, противник не оставляет попыток окружить Бахмут с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Сохраняется угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории Украины.

По данным военных, в Бердянске Запорожской области местные медицинские учреждения переполнены ранеными оккупантами. Из-за этого из гинекологического отделения выписали всех пациенток и вместо них разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР-отделениях разместили еще 80 тяжелораненых захватчиков.

Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по позиции ЗРК противника. Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения личного состава.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ война бахмут генштаб бердянск сводка генштаба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 