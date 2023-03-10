Бои вокруг Бахмута продолжаются, россияне не меняют основные направления атак – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки на Бахмут, а на временно оккупированных территориях россияне вынуждены размещать своих раненых даже в гинекологических отделениях местных больниц. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Как сообщает Генштаб, противник не оставляет попыток окружить Бахмут с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Сохраняется угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории Украины.

По данным военных, в Бердянске Запорожской области местные медицинские учреждения переполнены ранеными оккупантами. Из-за этого из гинекологического отделения выписали всех пациенток и вместо них разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР-отделениях разместили еще 80 тяжелораненых захватчиков.

Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по позиции ЗРК противника. Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения личного состава.

ВСУ сообщили, что под Угледаром за неделю уничтожены около двух батальонов войск РФ, поэтому о серьезном наступлении россиян в районе Угледара не может быть и речи

Сергій Бережний

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