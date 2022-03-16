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Более 100 000 жителей Британии готовы принять украинских беженцев – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 04:51
Более 100 000 жителей Британии готовы принять украинских беженцев – Джонсон - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

В Британии свыше 100 000 местных жителей и организаций высказали о готовности принять у себя дома беженцев из Украины, которые спасаются от агрессии России. Об этом написал в Twitter премьер-министр Борис Джонсон.

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По словам британского лидера, в стране начала работать программа "Дома для Украины". На нее откликнулось много желающих.

Программа была запущена в понедельник, 14 марта. Для украинцев упрощены визовые правила въезда. Граждане Украины смогут жить в домах у частных лиц, благотворительных или общественных организаций.

Британцам, которые хотят принять у себя дома беженцев из Украины и оказать им помощь, необходимо заполнить заявку на сайте.

  • Министерство внутренних дел Израиля изменило правила въезда граждан Украины в страну, существенно их ужесточив. Также Израиль отказался принимать украинских беженцев. 
  • По данным ООН, с начала войны Украину покинули более трех миллионов беженцев.

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Яна Катасонова
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