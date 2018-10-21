Более 200 тыс украинцев - жертвы торговли людьми - Минсоцполитики

Фото: msp.gov.ua

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Для Украины самая популярная форма торговли людьми - втягивание в трудовую эксплуатацию

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По оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми за годы независимости Украины. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Наталия Федорович, передает Укринформ.

Она добавила, что структурами социальной защиты установлен статус и оказана помощь менее тысячи человек.

По словам Федорович, для Украины самой популярной является торговля людьми в виде втягивания в трудовую эксплуатацию.

26 сентября полиция Ивано-Франковской области сообщила о задержании преступной группировки, которая удерживала 32 человека в трудовом рабстве.