Более 4 300 россиян обратились к Украине по поводу сдачи в плен – "Хочу жить"
С момента старта государственный проект "Хочу жить" получил более 4 300 обращений от российских граждан по поводу сдачи в плен. С ними общаются, чтобы обеспечить безопасность процедуры. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сказал спикер проекта Виталий Матвиенко.
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По его словам, обращаются в основном военнослужащие РФ или мобилизованные. Это те, кто интересуется или уже принял решение сдаться в плен.
"Украина гарантирует полную безопасность разговоров и переписок с потенциальными военнопленными РФ", – сказал он.
При этом, отметил Матвиенко, таких военнопленных оформляют как тех, которые были взяты в плен в бою. "Таким образом это гарантирует все социальные выплаты и все выплаты, согласно закону РФ", – сказал спикер проекта.
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