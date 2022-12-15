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Более 4 300 россиян обратились к Украине по поводу сдачи в плен – "Хочу жить"

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 18:04
Более 4 300 россиян обратились к Украине по поводу сдачи в плен –
Виталий Матвиенко (скриншот с видео)

С момента старта государственный проект "Хочу жить" получил более 4 300 обращений от российских граждан по поводу сдачи в плен. С ними общаются, чтобы обеспечить безопасность процедуры. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сказал спикер проекта Виталий Матвиенко.

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По его словам, обращаются в основном военнослужащие РФ или мобилизованные. Это те, кто интересуется или уже принял решение сдаться в плен.

"Украина гарантирует полную безопасность разговоров и переписок с потенциальными военнопленными РФ", – сказал он.

При этом, отметил Матвиенко, таких военнопленных оформляют как тех, которые были взяты в плен в бою. "Таким образом это гарантирует все социальные выплаты и все выплаты, согласно закону РФ", – сказал спикер проекта.

Читайте также: В плен по телефону: первые российские мобилизованные сдались через проект "Хочу жить"



Вадим Ребрина
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война плен хочу жить
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