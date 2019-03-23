Более 65000 жителей Донбасса временно изменили место голосования

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По состоянию на 22 марта место голосования временно изменили 181602 граждан Украины. Из них 44997 и 21787 человек - жители Донецкой и Луганской областей, соответственно, сообщила у себя в Facebook председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Она напомнила, что изменить место голосования можно до 25 марта включительно. Отделы регистрации избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом.

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В бюллетене будут фамилии 39 кандидатов в президенты.

20 марта сообщалось, что ЦИК зарегистрировал на выборах президента еще 160 официальных международных наблюдателей.

По состоянию на 19 марта всего зарегистрированы 1127 официальных наблюдателей от 13 международных организаций и 10 иностранных государств.