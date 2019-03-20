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20.03.2019, 08:08

Выборы-2019: ЦИК зарегистрировал более тысячи наблюдателей

Выборы-2019: ЦИК зарегистрировал более тысячи наблюдателей - Фото
Фото: depositphotos.com

Выборы президента Украины пройдут 31 марта

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборах президента  еще 160 официальных международных наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Наблюдать за избирательным процессом 31 марта 2019 года будут шесть наблюдателей от общественного союза Международное сообщество по правам человека, 36 - от Парламентской ассамблеи совета Европы, 118 - от Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - отмечается в сообщении.

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По состоянию на 19 марта всего зарегистрированы 1127 официальных наблюдателей от 13 международных организаций и 10 иностранных государств.

Центральная избирательная комиссия увеличила на 263000 количество бюллетеней для первого тура президентских выборов, перенеся их со второго тура.

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Теги: цик, наблюдатели, выборы-2019
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