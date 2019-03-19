ЦИК увеличил число бюллетеней для первого тура выборов президента

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Центральная избирательная комиссия увеличила на 263000 количество бюллетеней для первого тура президентских выборов, перенеся их со второго тура. Об этом сообщает издание Наші гроші, ссылась на данные ProZorro.

ЦИК заключил соглашение с полиграфическим комбинатом Украина о печати бюллетеней на 166,37 млн грн и почти сразу изменил распределение бюллетеней между первыми и вторым турами виборов.

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Для выборов президента Украины заказали изготовление и упаковку 60,36 млн избирательных бюллетеней на оба тура, которые должны были распределить поровну - по 30,18 млн штук на первый и второй туры.

Но 12 марта распределение бюллетеней изменили, увеличив их для первого тура до 30,44 млн штук, а для второго уменьшив до 29,92 млн штук.

"Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур", - уточняют НГ.

В дополнительном соглашении комиссия объяснила, как определила новое необходимое количество бюллетеней для первого тура - 30,44 млн человек, при этом ЦИК сослался на Госреестр избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.

В ЦИКе изменение количества бюллетеней в первом и втором туре президентских выборов пока не комментируют.

Согласно опросам группы Рейтинг, в предвыборной гонке наступило промежуточное затишье: за прошлую неделю показатели Зеленского, Тимошенко и Порошенко практически не поменялись.