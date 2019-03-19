Рейтинги лидеров президентской гонки стабилизировались: опрос

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За последнюю неделю рейтинги лидеров президентской гонки практически не изменились: по-прежнему возглавляет топ-3 шоумен Владимир Зеленский, а разрыв между второй и третьей позициями, на которых находятся Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко соответственно, минимален и остался прежним. Такие результаты соцопроса с 9 по 15 марта приводит группа Рейтинг.

Зеленского поддерживают 24,9% тех опрошенных, кто уже определился с симпатиями и собирается голосовать, Тимошенко - 18,8%, Порошенко - 17,4%.

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Анатолий Гриценко со своими 9,5% пропустил вперед Юрия Бойко - 10,2%, Олег Ляшко остался при своих 5,7%. Игорь Смешко набрал 3,1% симпатий, Александр Вилкул - 3,5%.

Рейтинг остальных кандидатов ниже 3%.

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Рейтинги кандидатов в динамике в виде таблицы:

Рейтинги кандидатов в динамике в виде графика:

Каждый шестой из опрошенных еще не определился с выбором кандидата, и таких больше всего среди беднейших избирателей, жителей сел и среди женщин, пишут социологи.

20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко (неделю назад таких было 22%), 18,6% - что Тимошенко (ранее 20%), и 19,5% - что Зеленский (ранее 18%).

Моделирование второго тура. Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко (28% против 19%), а Зеленский - в парах со всеми: с Порошенко - 39% против 19%, с Тимошенко - 35% против 22%, с Гриценко - 34% против 26%.

Опрос проведен 9-15 марта 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность исследования не превышает 2%.

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Опрос Социса за 5-10 марта показал такой результат (среди готовых идти голосовать и определившихся): 27,7% - Зеленский, 19,6% - Порошенко, 14,8% - Тимошенко.

Опрос Рейтинга за 1-7 марта: 24,7% - Зеленский, 18,3% - Тимошенко, 16,8% - Порошенко.

Опрос Рейтинга за 19-28 февраля: 25,1% - Зеленский, 16,2% - Тимошенко, 16,6% - Порошенко.

Сводные данные опросов 19-30 января от Рейтинга, центра Соцмониторинг, Украинского института социсследований Яременко и компании Инфо Сапиенс: 21,9% - Зеленский, 19,2% - Тимошенко, 14,8% - Порошенко.