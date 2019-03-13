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13.03.2019, 15:31

Зеленский ушел вперед, Порошенко опережает Тимошенко: опрос Socis

Зеленский ушел вперед, Порошенко опережает Тимошенко: опрос Socis - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Опрос компании Socis, в отличие от свежих исследований других компаний, показывает увеличение разрыва между Порошенко и Тимошенко в пользу президента

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Как видно по результатам нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, если бы выборы президента состоялись в первые 10 дней марта, во второй тур вышли бы шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Данные этой компании указывают на то, что разрыв между Порошенко и лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко немного вырос - если сравнивать этот опрос с опросами других компаний. Также усиливается отрыв Зеленского от ближайших конкурентов.

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1127 человек из двух тысяч опрошенных заявили, что пойдут на избирательные участки и уже определились с симпатиями.

Среди таких 27,7% сказали, что проголосуют за Зеленского, а 19,6% готовы отдать голоса за Порошенко. Тимошенко симпатизируют 14,8%.

Остальные кандидаты у такой выборки опрошенных не набирают 10% голосов.

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Результаты ответов опрошенных на тот же вопрос ("За кого вы проголосуете 31 марта?") - среди тех, кто собирается пойти голосовать:

...среди тех, кто точно собирается пойти голосовать:

Результаты опроса насчет того, кто, про мнению опрошенных, станет следующим президентом, отличаются: около 24% респондентов полагают, что главой государства останется Порошенко.

Чуть более 19% считают, что на выборах выиграет Зеленский, и 13% - что Тимошенко.

Опрос проведен 5-10 марта 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше во во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1%.

Проведенный группой Рейтинг опрос 1-7 марта показал, такие результаты среди готовых идти голосовать и определился: 24,7% - Зеленский, 18,3% - Тимошенко, 16,8% - Порошенко.

Опрос Рейтинга за 19-28 февраля: : 25,1% - Зеленский, 16,2% - Тимошенко, 16,6% - Порошенко.

Сводные данные опросов 19-30 января от Рейтинга, центра Соцмониторинг, Украинского института социсследований Яременко и компании Инфо Сапиенс: 21,9% - Зеленский, 19,2% - Тимошенко, 14,8% - Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, рейтинг, выборы, опрос, юлия тимошенко, олег ляшко, анатолий гриценко, социология, юрий бойко, выборы-2019, Социс, игорь смешко
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