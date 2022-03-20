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Более 70% украинцев поддерживают интеграцию страны с НАТО – Рейтинг

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 11:30
Более 70% украинцев поддерживают интеграцию страны с НАТО – Рейтинг - Фото
Йенс Столтенерг (фото - пресс-служба НАТО)

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 18 марта среди 1000 украинцев во всех регионах страны, кроме временно оккупированных, поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании выросла с 61% (в январе) до 85%. Сегодня поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО (72%).

44% считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, 42% – Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза.

Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей, чем до войны, эта цифра увеличилась за счет тех, кто раньше говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать (сейчас таких только 7%).

Больше всего сторонников вступления среди западных, центральных областей, на юге и востоке больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе.

Кроме того, более 90% украинцев верят в победу над РФ.

Дмитрий Смирнов
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вступление в НАТО нато
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