Болгария предоставит военную помощь Украине – уточнили, что танки не дадут

Болгария передаст военную помощь Украине, предоставление тяжелого вооружения не предусмотрено. Об этом заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, передает BGNES.

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Болгарский министр подчеркнул, что военная помощь Украине будет оказана во исполнение соответствующего решения парламента Болгарии.

По его словам, Украине предоставят стрелковое оружие и боеприпасы.

"На основании принятого решения парламента, мы окажем помощь Украине. Но танки – нет. Я думаю, речь шла о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах", – сказал Стоянов.

Он пояснил, что страна помогает Украине тем, чем "может себе позволить", чтобы болгарские граждане не беспокоились о дееспособности своей армии "в случае опасности".

Как отмечается, решение болгарского правительства должно быть одобрено Национальным собранием.

В Минобороны Болгарии заявили, что провели консультации с Украиной о виде и объеме военной помощи.

Объемы и наименования оружия и боеприпасов, которые передаст Украине Болгария, засекречены.

3 ноября болгарские депутаты решили, что Болгария должна направить оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.

Наталія Медведєва

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