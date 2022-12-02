Болгария предоставит военную помощь Украине – уточнили, что танки не дадут
Болгария передаст военную помощь Украине, предоставление тяжелого вооружения не предусмотрено. Об этом заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, передает BGNES.
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Болгарский министр подчеркнул, что военная помощь Украине будет оказана во исполнение соответствующего решения парламента Болгарии.
По его словам, Украине предоставят стрелковое оружие и боеприпасы.
"На основании принятого решения парламента, мы окажем помощь Украине. Но танки – нет. Я думаю, речь шла о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах", – сказал Стоянов.
Он пояснил, что страна помогает Украине тем, чем "может себе позволить", чтобы болгарские граждане не беспокоились о дееспособности своей армии "в случае опасности".
Как отмечается, решение болгарского правительства должно быть одобрено Национальным собранием.
В Минобороны Болгарии заявили, что провели консультации с Украиной о виде и объеме военной помощи.
Объемы и наименования оружия и боеприпасов, которые передаст Украине Болгария, засекречены.
- 3 ноября болгарские депутаты решили, что Болгария должна направить оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.
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