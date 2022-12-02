UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Болгария предоставит военную помощь Украине – уточнили, что танки не дадут

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 17:31
Болгария предоставит военную помощь Украине – уточнили, что танки не дадут - Фото
Флаг Болгарии (Фото: pixabay.com)

Болгария передаст военную помощь Украине, предоставление тяжелого вооружения не предусмотрено. Об этом заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, передает BGNES.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Болгарский министр подчеркнул, что военная помощь Украине будет оказана во исполнение соответствующего решения парламента Болгарии.

По его словам, Украине предоставят стрелковое оружие и боеприпасы.

"На основании принятого решения парламента, мы окажем помощь Украине. Но танки – нет. Я думаю, речь шла о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах", – сказал Стоянов.

Он пояснил, что страна помогает Украине тем, чем "может себе позволить", чтобы болгарские граждане не беспокоились о дееспособности своей армии "в случае опасности".

Как отмечается, решение болгарского правительства должно быть одобрено Национальным собранием.

В Минобороны Болгарии заявили, что провели консультации с Украиной о виде и объеме военной помощи.

Объемы и наименования оружия и боеприпасов, которые передаст Украине Болгария, засекречены.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война болгария военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 