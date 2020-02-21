Болгарская церковь отказалась ехать на промосковскую встречу в Аммане

Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) принял решение воздержаться от посещения встречи в Аммане, где Иерусалимская православная церковь (при поддержке РПЦ) планирует обсуждать "церковный раскол", автокефалию ПЦУ, а также оспорить первенство Вселенского патриархата.
Как сообщается на сайте БПЦ, в письме синода говорится, что эта церковь "воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не будет отправлять своих представителей в Амман". При этом синод БПЦ выразил братскую любовь к патриарху иерусалимскому Феофилу III и глубокое почтение к Иерусалимскому патриархату.
Встреча в Аммане назначена на 26 февраля, сообщают российские СМИ (ранее она планировалась на 20 февраля). Ее формальным инициатором выступил иерусалимский патриарх Феофил ІІ в ноябре 2019 года после встречи с главой РПЦ Кириллом и президентом России Владимиром Путиным. Вселенский патриарх Варфоломей напомнил Феофилу, что тот некомпетентен созывать подобные встречи, и отказался ехать в Амман. В целом отказались ехать десять глав церквей из 15.
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