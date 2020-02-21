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Болгарская церковь отказалась ехать на промосковскую встречу в Аммане

Болгарская церковь отказалась ехать на промосковскую встречу в Аммане - Фото
Болгарский патриарх Неофит (Фото: БПЦ)
21.02.2020, 20:45

В письме синода говорится, что БПЦ воздерживается от участия в собрании в Аммане и не будет отправлять своих представителей

Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) принял решение воздержаться от посещения встречи в Аммане, где Иерусалимская православная церковь (при поддержке РПЦ) планирует обсуждать "церковный раскол", автокефалию ПЦУ, а также оспорить первенство Вселенского патриархата.

Как сообщается на сайте БПЦ, в письме синода говорится, что эта церковь "воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не будет отправлять своих представителей в Амман". При этом синод БПЦ выразил братскую любовь к патриарху иерусалимскому Феофилу III и глубокое почтение к Иерусалимскому патриархату.

Встреча в Аммане назначена на 26 февраля, сообщают российские СМИ (ранее она планировалась на 20 февраля). Ее формальным инициатором выступил иерусалимский патриарх Феофил ІІ в ноябре 2019 года после встречи с главой РПЦ Кириллом и президентом России Владимиром Путиным. Вселенский патриарх Варфоломей напомнил Феофилу, что тот некомпетентен созывать подобные встречи, и отказался ехать в Амман. В целом отказались ехать десять глав церквей из 15.

СПРАВКА. Православие представляют 15 автокефальных церквей.

Сколько глав церквей поедет: точно едут трое (Русская ПЦ, Сербская ПЦ, Иерусалимская ПЦ). Еще двое глав вероятно приедут (Антиохийская ПЦ, Чешская ПЦ).

Сколько глав церквей точно не поедут: десять глав церквей (Вселенский патриархат, Украинская ПЦ, Александрийская ПЦ, Болгарская ПЦ, Грузинская ПЦ, Кипрская ПЦ, Элладская ПЦ, Албанская ПЦ, Румынская ПЦ, Польская ПЦ). Однако Румынская ПЦ и Польская ПЦ отправят делегатов (главы не едут).

Другими словами, к этому моменту так называемую "встречу глав православных церквей" посетят не более пяти глав церквей из 15.

Читайте также: Провал Кирилла и Путина. Как РПЦ плела большой заговор против Украины и потерпела фиаско.

Медведева Наталия
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