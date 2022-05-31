Большая часть Северодонецка захвачена россиянами, но ВСУ окружены не будут – Гайдай

Большая часть Северодонецка Луганской области контролируется россиянами. Вместе с тем город не окружен, предпосылок для этого нет, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии Радио Свобода.

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"Но опасения, что где-то будут окружены наши военные... Этого не произойдет. Мы постоянно на связи. Есть возможность маневрировать. Военные спокойно держат оборону..." – сказал он.

При этом, по словам Гайдая, в городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит.

В Северодонецке нет газа, электричества, центрального водоснабжения. Из-за обстрелов гуманитарные грузы в город завезти невозможно, как и эвакуировать людей. Гайдай призвал оставшихся в городе жителей не выходить из убежищ.

Ранее сегодня Гайдай сообщил, что российские войска нанесли удар по химзаводу на территории Северодонецка, началась утечка в атмосферу паров азотной кислоты.

Вадим Ребрина

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