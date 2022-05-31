Россияне ударили по химзаводу в Северодонецке, есть угроза для населения – Гайдай

Российские войска нанесли удар по химзаводу на территории Северодонецке, началась утечка в атмосферу паров азотной кислоты. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе", – написал Гайдай.

Глава ОГА также опубликовал две фотографии с облаком химических паров на месте взрыва.

Гайдай рекомендует жителям ни в коем случае не выходить из укрытий и напоминает, что азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты раздражают дыхательные пути. Тяжелое отравление ими может привести к отеку легких.

Для защиты от паров и суспензии азотной кислоты помогут защитные маски, пропитанные содовым раствором. Необходимо также защищать глаза.

5 апреля и 9 мая оккупанты дважды создавали химическую угрозу ударами по хранилищам азотной кислоты возле Рубежного.

Сергей Бережной

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