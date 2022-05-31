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Россияне ударили по химзаводу в Северодонецке, есть угроза для населения – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 19:47
Россияне ударили по химзаводу в Северодонецке, есть угроза для населения – Гайдай - Фото
Удар по химзаводу в Северодонецке (фото – Telegram Сергей Гайдай/ Луганская ОГА / ОВА)

Российские войска нанесли удар по химзаводу на территории Северодонецке, началась утечка в атмосферу паров азотной кислоты. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе", – написал Гайдай. 

Глава ОГА также опубликовал две фотографии с облаком химических паров на месте взрыва.

Удар по химзаводу в Северодонецке (фото – Telegram Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА))
     

Удар по химзаводу в Северодонецке (фото – Telegram Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА))

Гайдай рекомендует жителям ни в коем случае не выходить из укрытий и напоминает, что азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты раздражают дыхательные пути. Тяжелое отравление ими может привести к отеку легких. 

Для защиты от паров и суспензии азотной кислоты помогут защитные маски, пропитанные содовым раствором. Необходимо также защищать глаза.

  • 5 апреля и 9 мая оккупанты дважды создавали химическую угрозу ударами по хранилищам азотной кислоты возле Рубежного.
Сергей Бережной
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северодонецк азотная кислота Сергей Гайдай химическая угроза
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