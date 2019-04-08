Больше, чем осенью. Сколько киевлян призовут в армию весной

Фото: пресс-служба Минобороны

В течение апреля-июня в Киеве планируется призвать на срочную военную службу 780 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин.

По его словам, призыв в Киеве начался 1 апреля, сейчас проводятся медкомиссии, которые определяют пригодность призывников к службе. Отправление в войска планируется во второй половине апреля.

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"Плановая задача по Киеву на этот призыв составляет 780 человек, из них для Вооруженных сил 423 человека, Нацгвардии - 220, Госпогранслужбы - 157 и Госслужбы специального транспорта - 20 человек", - сообщил он.

Клявлин напомнил, что призыв будет проходить в течение трех месяцев, с апреля по июнь. Всего по Украине в ряды ВСУ и других военных формирований планируется призвать 18752 человека.

При этом, по его словам, в Киеве более 30000 человек призывного возраста.

В сравнении с осенним призывом, когда на службу призывали 744 человека, количество призывников весной увеличилось на 36 человек.

Перед отправкой на службу призывник получает 3800 грн. На службе он находится на полном государственном обеспечении. За призывниками сохраняется рабочее место и средняя зарплата.