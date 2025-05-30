Больше не 1 июня: в Украине изменили дату Дня защиты детей
Иллюстративное фото: Depositphotos

День защиты детей в Украине будет отмечаться 20 ноября, а не 1 июня. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Глава государства поручил установить День защиты детей, который будет ежегодно отмечаться во Всемирный день ребенка 20 ноября.

Читайте также
Отпуск с детьми: возможные заболевания и аптечка в дорогу

Также новый документ признает недействительным указ президента Леонида Кучмы от 1998 года, устанавливавший в Украине День защиты детей 1 июня.

Указ Зеленского вступает в силу со дня публикации – то есть в этом году праздник будет отмечаться уже в новую дату.

  • Международный день защиты детей, отмечаемый 1 июня, был введен в 1949 году прокоммунистической организацией Международная демократическая федерация женщин.
  • Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября, был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году.
Читайте также
12 классов, новые лицеи и профили: как изменится старшая школа в Украине
Владимир Зеленскийдень защиты детей