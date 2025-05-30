Больше не 1 июня: в Украине изменили дату Дня защиты детей

Теперь его будут отмечать осенью

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День защиты детей в Украине будет отмечаться 20 ноября, а не 1 июня. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Глава государства поручил установить День защиты детей, который будет ежегодно отмечаться во Всемирный день ребенка 20 ноября.

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Также новый документ признает недействительным указ президента Леонида Кучмы от 1998 года, устанавливавший в Украине День защиты детей 1 июня.

Указ Зеленского вступает в силу со дня публикации – то есть в этом году праздник будет отмечаться уже в новую дату.