Больше не 1 июня: в Украине изменили дату Дня защиты детей
День защиты детей в Украине будет отмечаться 20 ноября, а не 1 июня. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.
Глава государства поручил установить День защиты детей, который будет ежегодно отмечаться во Всемирный день ребенка 20 ноября.
Также новый документ признает недействительным указ президента Леонида Кучмы от 1998 года, устанавливавший в Украине День защиты детей 1 июня.
Указ Зеленского вступает в силу со дня публикации – то есть в этом году праздник будет отмечаться уже в новую дату.
- Международный день защиты детей, отмечаемый 1 июня, был введен в 1949 году прокоммунистической организацией Международная демократическая федерация женщин.
- Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября, был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году.