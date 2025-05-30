Більше не 1 червня: в Україні змінили дату Дня захисту дітей
День захисту дітей в Україні відзначатиметься 20 листопада, а не 1 червня. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.
Глава держави доручив установити День захисту дітей, який щорічно відзначатиметься у Всесвітній день дитини 20 листопада.
Також новий документ визнає недійсним указ президента Леоніда Кучми від 1998 року, який встановлював в Україні День захисту дітей 1 червня.
Указ Зеленського набирає чинності з дня публікації – тобто цього року свято відзначатиметься вже у нову дату.
- Міжнародний день захисту дітей, що відзначається 1 червня, був запроваджений у 1949 році прокомуністичною організацією Міжнародна демократична федерація жінок.
- Всесвітній день дитини, який святкується 20 листопада, був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1954 році.