Більше не 1 червня: в Україні змінили дату Дня захисту дітей

Тепер його відзначатимуть восени

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День захисту дітей в Україні відзначатиметься 20 листопада, а не 1 червня. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Глава держави доручив установити День захисту дітей, який щорічно відзначатиметься у Всесвітній день дитини 20 листопада.

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Також новий документ визнає недійсним указ президента Леоніда Кучми від 1998 року, який встановлював в Україні День захисту дітей 1 червня.

Указ Зеленського набирає чинності з дня публікації – тобто цього року свято відзначатиметься вже у нову дату.