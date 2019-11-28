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Уже больше половины украинцев не одобряют работу Рады: опрос КМИС

Уже больше половины украинцев не одобряют работу Рады: опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
28.11.2019, 09:11

Социологи отметили, что оценка работы парламента ухудшается с октября

52% опрошенных по телефону украинцев не одобряют работу Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Социологи отметили, что по сравнению с началом ноября в конце месяца на 9% стало меньше тех, кто одобряет ее работу (45% и 36%) и на 12% стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%). Оценка работы Рады ухудшается с октября.

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Фото: kiis.com.ua

Принятие Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

Оценивая, какие из парламентских партий имеют самые продуманные и реалистичные решения для прекращения войны на Донбассе, 31% респондентов считали, что это - Слуга народа, 17% - что Оппозиционная платформа - За життя, 5% - Батькивщина, 9% - Европейская солидарность, 4% - Голос.

Оценка работы правительства Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 7% стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11% стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%). Оценка работы правительства ухудшается с октября.

  • Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма. Погрешность не превышает 3%.
  • 25 ноября директор фонда Деминициативы Ирина Бекешкина заявила, что отношение украинцев к народным депутатам, не имевшим до выборов политического опыта, за последние три месяца изменилось с позитивного на негативное.

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верховная рада Слуга народа голос опрос Батькивщина кмис европейская солидарность Оппозиционная платформа - За життя
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