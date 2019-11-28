Уже больше половины украинцев не одобряют работу Рады: опрос КМИС

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

52% опрошенных по телефону украинцев не одобряют работу Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Социологи отметили, что по сравнению с началом ноября в конце месяца на 9% стало меньше тех, кто одобряет ее работу (45% и 36%) и на 12% стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%). Оценка работы Рады ухудшается с октября.

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Фото: kiis.com.ua

Принятие Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

Оценивая, какие из парламентских партий имеют самые продуманные и реалистичные решения для прекращения войны на Донбассе, 31% респондентов считали, что это - Слуга народа, 17% - что Оппозиционная платформа - За життя, 5% - Батькивщина, 9% - Европейская солидарность, 4% - Голос.

Оценка работы правительства Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 7% стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11% стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%). Оценка работы правительства ухудшается с октября.