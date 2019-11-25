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"Новые лица" в Раде разочаровали украинцев - опрос

"Новые лица" в Раде разочаровали украинцев - опрос - Фото
Давид Арахамия и фракция Слуга народа (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.11.2019, 11:50

По данным опроса, треть украинцев ожидает досрочных парламентских выборов

Отношение украинцев к народным депутатам, не имевшим до выборов политического опыта, за последние три месяца изменилось с позитивного на негативное. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, представляя результаты нового совместного с КМИС опроса.

По ее словам, когда в августе людей спросили об их отношении к тому, что большинство кандидатов не занимались политикой, большинство опрошенных украинцев оценили это позитивно. Сейчас же ситуация изменилась, и 41% считают это негативным, а 24% - позитивным. Еще 26%, согласно данным опроса, считают, что это может быть как позитивным, так и негативным фактором в зависимости от готовности депутатов обучаться и привлекать квалифицированных специалистов.

При этом 47% опрошенных недовольны тем, как сейчас работает Рада, удовлетворены работой парламента 34% респондентов. 43,5% считают, что Рада доработает свой срок до конца, а треть респондентов предполагают, что будут досрочные парламентские выборы.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2041 человек, теоретическая ошибка выборки - не более 2,3%.

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