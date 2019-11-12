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Большинство украинцев не доверяют полиции и прокуратуре - опрос

Большинство украинцев не доверяют полиции и прокуратуре - опрос - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
12.11.2019, 19:08

Среди государственных институтов опрошенные больше всего доверяют армии и президенту

Большинство украинцев не доверяют судам, прокуратуре, полиции, Минфину, а также государственным таможенной и налоговой службам. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 22-30 октября.

Среди государственных институтов опрошенные больше всего доверяют армии и президенту (более 60%).

Относительно высокий уровень доверия также у правительства (42%), Верховной Рады (41%), СБУ (37%).

Ко всем прочим государственным институтам скорее преобладает недоверие.

Так, полиции доверяют 32%, не доверяют - 53%, Нацбанку доверяют - 28%, не доверяют - 45%, Государственной таможенной службе - 21% и 55% соответственно, Государственной налоговой службе - 21% и 52%, Министерству финансов - 18% и 52%.

Меньше всего опрошенные доверяют судам (доверяют - 15%, не доверяют - 66%) и прокуратуре (доверяют 14%, не доверяют - 70%).

Согласно опросу Рейтинга, проведенному 19-22 октября, полиции не доверяли 49% украинцев.

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