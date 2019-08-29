Большинство депутатов не знали даже фамилий министров - Сюмар

Виктория Сюмар (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новоизбранный депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар в своем выступлении перед голосованием за новый состав Кабмина заявила, что большинство депутатов даже не знали фамилий кандидатов.

Сюмар выразила сомнение, что процесс назначения новых членов правительства соответствует парламентской модели.

"При назначении этого правительства не роль депутатов была определяющей. Большинство депутатов, к сожалению, не знали фамилий министров до момента их представления. Я уже не говорю о программе деятельности", - сказала она.

"Сегодня у нас скорость важнее качества. Мы не имеем возможности послушать каждого министра, их программы…" – добавила Сюмар.

Рада проголосовала за новый состав Кабмина пакетом.

Перед этим новоизбранный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что ее фракция будет голосовать за тот состав Кабмина, который предложит президент Владимир Зеленский, потому что это "требование" президента и "его ответственность". Она не смогла назвать, например, кандидата на должность главы Минздрава.