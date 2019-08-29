Депутат Слуги народа: Состав Кабмина - требование Зеленского

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новоизбранный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что ее фракция будет голосовать за тот состав Кабмина, который предложит президент Владимир Зеленский, потому что "это его ответственность". Об этом Верещук сказала журналистам в кулуарах Рады.

У депутата спросили, кого фракция Слуги народа будет предлагать на должность главы Минздрава. Она ответила, что не знает этого человека и не помнит его фамилию.

"Не помню фамилию, но это не Уляна Супрун. Я не знаю этого человека", - сказала Верещук.

"Еще раз нужно отметить, что у нас происходили встречи с президентом, который снова вернулся сюда, и мы еще раз рассказывали на фракции свои видения, обменивались мыслями, но еще раз надо отметить, что мы будем голосовать за Кабмин в полном составе, потому что я разделяю позицию президента о том, что это ответственность президента", - сказала депутат.

По словам Верещук, Зеленский "требует" утвердить определенный состав правительства.

"Мы сейчас молодая фракция, мы знаем какая непростая ситуация сегодня в стране, и мы должны обратить внимание на рекомендацию, на просьбу, на требование президента утвердить тот состав Кабмина, который предлагает он в том числе", - сказала депутат.