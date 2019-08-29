Аваков, Малюська, Милованов. Кого Зеленский предлагает в Кабмин

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа предложил кандидатов в Кабинет министров. Об этом сообщает журналист LIGA.net со ссылкой на депутата СН, который рассказал о словах Зеленского.

По словам нардепа, Арсен Аваков будет переизбран на должности министра внутренних дел: "Зеленский сказал, нет других вариантов".

Возглавить Министерство здравоохранения предложат Зоряне Черненко - председательнице правления украинской медико-правовой ассоциации, была экспертом в "реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.

Смотрите также: Первый день в новой Верховной Раде: трансляция

Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка будет предложен на должность генерального прокурора, а и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов будет предложен на должность главы СБУ. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказали в СН.

Министром юстиции предложат назначить народного депутата от Слуги народа Дениса Малюська.

На должность министра экономики предложат почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

Нардеп от Слуги народа и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что Алексея Гончарука предложат на премьер-министра.

Кандидатура посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы предложена на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве. Об этом заявил народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко.

Главой фракции Слуга народа стал IT-предприниматель, нардеп Давид Арахамия - он же Давид Браун.

Сегодня, 29 августа в 10:00, началось первое заседание В ерховной Рады IX созыва, в которой президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство.

Читайте также: Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные события