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Аваков, Малюська, Милованов. Кого Зеленский предлагает в Кабмин

Аваков, Малюська, Милованов. Кого Зеленский предлагает в Кабмин - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 14:14

Президент объявил кандидатуры на заседании фракции Слуга народа

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа предложил кандидатов в Кабинет министров. Об этом сообщает журналист LIGA.net со ссылкой на депутата СН, который рассказал о словах Зеленского.

По словам нардепа, Арсен Аваков будет переизбран на должности министра внутренних дел: "Зеленский сказал, нет других вариантов".

Возглавить Министерство здравоохранения предложат Зоряне Черненко - председательнице правления украинской медико-правовой ассоциации, была экспертом в "реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.

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Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка будет предложен на должность генерального прокурора, а и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов будет предложен на должность главы СБУ. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказали в СН. 

Министром юстиции предложат назначить народного депутата от Слуги народа Дениса Малюська

На должность министра экономики предложат почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова

Нардеп от Слуги народа и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что Алексея Гончарука предложат на премьер-министра. 

Кандидатура посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы предложена на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве. Об этом заявил народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко.

Главой фракции Слуга народа стал IT-предприниматель, нардеп Давид Арахамия - он же Давид Браун. 

  • Сегодня, 29 августа в 10:00, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва, в которой президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство.

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