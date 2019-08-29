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Кулеба станет вице-премьером по евроинтеграции - Яременко

Кулеба станет вице-премьером по евроинтеграции - Яременко - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 13:34

Посол Украины в Совете Европы станет вице-премьером по евроинтеграции

Кандидатура посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы предложена на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве. Об этом заявил народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко.

Кулеба в апреле 2016 года был назначен на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Ранее Кулеба рассказал, что переговоры о возврате РФ в ПАСЕ активизировались еще в начале 2019-го, и для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украину пленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

5 июля Кулеба заявлял, что прецедент с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы - начало эпохи примирения Запада с Россией.

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Слуга народа дмитрий кулеба богдан яременко
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