Кулеба станет вице-премьером по евроинтеграции - Яременко

Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидатура посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы предложена на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве. Об этом заявил народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко.

Кулеба в апреле 2016 года был назначен на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Ранее Кулеба рассказал, что переговоры о возврате РФ в ПАСЕ активизировались еще в начале 2019-го, и для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украину пленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

5 июля Кулеба заявлял, что прецедент с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы - начало эпохи примирения Запада с Россией.