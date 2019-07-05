Началась эпоха примирения Запада с Россией - посол Украины в СЕ

Дмитрий Кулеба (фото - LIGA.net)

Прецедент с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы - начало эпохи примирения Запада с Россией. Об этом BBC News Україна рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Мы должны говорить откровенно, что это яркое начало эпохи примирения с Россией. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу в наиболее брутальном, ярком виде. Посмотрите на увеличение визитов в Россию и визитов российских лидеров на Запад, в частности в ЕС. Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе Большой двадцатки с Путиным провели все встречи", - пояснил дипломат.

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Кулеба считает, что заканчивается время, когда "все стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором", и международные партнеры, которые поддерживали Киев в одном формате, не учитывают наших интересов в других.

По его словам, началась "сложная, драматичная игра", в которой Украине потребуется "много выдержки и понимания того, что играть придется в длинную". Потому как, говорит Кулеба, теперь во время дискуссий о продлении санкций в ЕС будут приводить пример ПАСЕ: "мол, небо на землю от этого не упало".

Ранее Кулеба рассказал, что переговоры о возврате РФ в ПАСЕ активизировались еще в начале 2019-го, и для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украину пленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

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