"Если опустите руки - тогда конец". В Британии дали совет Украине

Роджер Гейл (фото - Council of Europe, Sandro Weltin)

Украинская делегация должна продолжить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на возвращение туда россиян, которых эта структура приняла назад без выполнения каких-либо условий по войне против Украины. Такую точку зрения изложил Голосу Америки глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.

Он считает, что уйти сейчас из ПАСЕ для Украины "было бы большой ошибкой".

"Если вы терпите поражение, то это не значит, что вам конец. Но если вы опускаете руки, тогда это конец", - пояснил он.

По мнению Гейла, Украина и союзники должны и дальше поднимать вопросы о трагедии рейса MH17 или отравления Скрипаля.

"И если и есть какая-то польза от пребывания РФ в ПАСЕ (а я, очевидно, не вижу большой пользы), то она в том, что у нас будут их представители, которым можно задавать эти вопросы", - сказал он.

Гейл заверил, что Британия останется союзником Украины и после выхода из состава Евросоюза: "С чего бы наша позиция менялась по отношению к стране, которую мы считаем дружественной? Мы поддерживаем друзей <...> и будем делать это впредь, оставаясь важным игроком на международной арене".

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Полномочия депутатов страны-оккупанта подтвердили. LIGA.net показала, какие страны были "за". Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ. Президент Зеленский посетовал, что Меркель и Макрон его не услышали".