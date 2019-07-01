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01.07.2019, 12:15

Что делать с ПАСЕ. Комитет Рады одобрил пакет рекомендаций

Что делать с ПАСЕ. Комитет Рады одобрил пакет рекомендаций - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Народные депутаты рекомендовали Министерству иностранных дел не принимать пока что кандидатуру нового главы офиса Совета Европы в Украине

Парламентский комитет по иностранным делам рассмотрел ситуацию с возвращением делегации россиян в зал Парламентской ассамблеи Совета Европы и одобрил пакет рекомендаций с учетом этой ситуации. О решениях комитета написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Решения следующие:

1. Приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии по полномочиям делегатов от Госдумы РФ, которые были избраны с участием жителей временно оккупированного Крыма. Рекомендовать возобновить работу делегации только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ, которые находятся в полной компетенции Совета Европы как организации, которая отвечает за права человека, а именно - безусловное освобождение моряков и политзаключенных, обеспечение прав крымских татар в Крыму;

2. Рекомендовать председателю Рады отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине;

3. Рекомендовать спикеру Рады отказаться от участия от конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре и провести соответствующие консультации с председателями парламентов тех стран-членов СЕ, которые занимают общую с Украиной позицию;

4. Рекомендовать МИД не принимать кандидатуру нового главы офиса СЕ в Украине до консультаций с новоизбранным генсеком СЕ;

5. Направить обращение к странам-членам СЕ не принимать полномочия делегатов РФ в ПАСЕ, находящихся под санкциями ЕС, а также обращение по дальнейшему соблюдению ценностей СЕ.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Полномочия депутатов страны-оккупанта подтвердилиLIGA.net показала, какие страны были "за". Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. Президент Зеленский посетовал, что Меркель и Макрон его "не услышали". Семь стран готовят резолюцию против России в ПАСЕ.

Читайте мнение: "Наш ответ должен быть циничным". Кулеба о скандале в ПАСЕ

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Теги: пасе, владимир арьев, совет европы
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