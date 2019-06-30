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30.06.2019, 23:52

Единым фронтом: семь стран готовят резолюцию о возврате РФ в ПАСЕ

Единым фронтом: семь стран готовят резолюцию о возврате РФ в ПАСЕ - Фото
Станислав Карчевский (фото - EPA)

Резолюцию подготовят страны, голосовавшие против возвращения России в Совет Европы

Государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией по факту возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, передает Польское радио. 

Он отметил, что страны, которые проголосовали против возвращения РФ права голоса в ПАСЕ, хотят создать совместный фронт.

Карчевский встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии. Политик сказал, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее", - сказал Карчевский.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу.

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Теги: резолюция, пасе, Станислав Карчевский
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