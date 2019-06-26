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26.06.2019, 19:46

Шесть стран поддержали Украину: ПАСЕ защищает агрессора

Шесть стран поддержали Украину: ПАСЕ защищает агрессора - Фото
Фото: facebook.com/lenasotnik

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины выступили с заявлением

Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместныем заявлением, которое опубликовала в Facebook народный депутат, член украинской делегации Елена Сотник.

"Безусловно, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией любых многочисленных требований Ассамблеи, противоречит основным ценностям Совета Европы и ее Устава.

Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению людей, несоблюдению прав своих граждан и стремится дестабилизировать демократию в Европе, вместо того, чтобы способствовать ее развитию.

Сегодня, у нас, делегатов нашей нации нет ответа для наших людей на вопрос о том, каким образом Совет Европы защищает их права, если его больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессии.

Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, которых он должен защищать.

Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях.

Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она / он найдет путь для решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - говорится в заявлении.

Глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что больше не намерен работать в этой организации. Об этом он написал в Facebook.

"Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная Рада решит сама, участвовать ли в работе дискредитированной организации. Мне просто невероятно жаль видеть разрушение организации, в которую я пришел в 2013 с надеждой, а теперь оставляю с глубоким разочарованием", - написал Арьев.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

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Теги: пасе, совет европы
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