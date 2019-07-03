Возврат РФ в ПАСЕ. В Конгрессе США представили проект резолюции

Конгресс США (фото - Pixabay)

Группа поддержки Украины в Конгрессе США (Congressional Ukraine Caucus - Украинский кокус) представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации. Об этом сообщает Голос Америки.

Решение Совета Европы в полной мере восстановить право голоса России вызывает глубокое беспокойство, говорится в сопутствующем заявлении.

"Россию обоснованно исключили из Совета Европы после ее злонамеренного нарушения суверенитета в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, Россия продолжила вести смертоносную войну в украинском регионе Донбасс, и вести дестабилизирующую информационную кампанию во всем мире с целью подрыва демократических институтов", - говорится в заявлении.

Конгрессмены напомнили о нападении и захвате российским флотом 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе.

"Россия не должна получать вознаграждение за свое антидемократическое поведение. Мы призываем всех наших коллег в Палате представителей поддержать двухпартийную резолюцию, осуждающую решение Совета Европы восстановить право голоса России", - говорится в заявлении.

Текст резолюции, кроме осуждения решения Совета Европы, содержит призыв к США и ЕС наложить дополнительные санкции на Россию, если к первой годовщине агрессии в Керченском проливе украинские корабли и моряки будут по-прежнему оставаться под стражей в РФ.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений.