Кулеба: Тема возврата РФ в ПАСЕ активизировалась в начале года

Кулеба Дмитрий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Переговоры по возврату России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года, и для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украину пленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы. Об этом сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает 5 канал.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что она может вернуться и без этих условий. Поэтому российская нота украинского МИД по поводу моряков появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что подошел конечный срок, предоставленный Международным трибуналом ООН.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже дошла до такого состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так", - сказал Кулеба.

Читайте также: Арьев - Зеленскому: Не перекладывайте провал в ПАСЕ на других

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято давно. По его словам, он обсуждал это вопрос во время визитов в ЕС, и уже тогда ему сообщили о восстановлении полномочий России.