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Премьер-министра и правительство утвердят пакетным голосованием

Премьер-министра и правительство утвердят пакетным голосованием - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 11:25

Отдельно Верховная Рады проголосует за кандидатуры министров по представлению президента

Кандидатуру премьер-министра и новый состав Кабинета министров Верховная Рада утвердит одним голосованием. Об этом сегодня утром рассказал журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Конечно, это голосование пакетом, кроме двух министров, которых вносит президент Украины", - заявил он.

Согласно Конституции, президент вносит в Верховную Раду кандидатуры премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны.

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