Премьер-министра и правительство утвердят пакетным голосованием

Кандидатуру премьер-министра и новый состав Кабинета министров Верховная Рада утвердит одним голосованием. Об этом сегодня утром рассказал журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Конечно, это голосование пакетом, кроме двух министров, которых вносит президент Украины", - заявил он.
Согласно Конституции, президент вносит в Верховную Раду кандидатуры премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны.
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