Большинство жителей Запада поддерживают санкции против РФ и против уступок Кремлю – опрос

По данным опроса YouGov-Cambridge граждане основных стран западного альянса не поддерживают уступки России, которые могли бы стать частью возможного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает The Guardian.

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Санкции

Опрос, проведенный с 24 августа по 22 сентября, показал, что из 13 западных или англоязычных стран — Франции, Германии, Швеции, Дании, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польши, Великобритании, США, Австралии и Канады — "основная группа" из 10 государств поддержала сохранение экономических санкций против России. Греция, Венгрия и Италия были против.

Среди этих 10 стран поддержка санкций варьируется от 57% или 58% во Франции и Германии до 60%, 62% и 65% в Канаде, США и Польше и до более чем 70% в Великобритании, Швеции и Дании.

В тех же 10 странах значительное число людей — 62% в Польше, 57% в Швеции, 50% в Великобритании, 40-50% во Франции, Германии, Испании и США — также считают существующие санкции "недостаточно жесткими" и выступают за их усиление.

Многие западные избиратели готовы заплатить за это определенную цену: около половины или более — 66% в Дании, 63% в Великобритании — поддержали санкции, даже если их стоимость жизни немного вырастет (поддержка снижалась, если подразумевалось "большое увеличение", но не более чем на 10 баллов).

Военная помощь/НАТО

В военном отношении помощь НАТО украинским силам получила существенную поддержку, включая поставку оружия, разведку и обучение.

Большинство во всех 10 указанных западных странах также выступили за развертывание ненасильственных мер "гибридной войны", таких как противодействие российским СМИ при помощи распространения альтернативной информации. Прямое военное вмешательство НАТО поддерживают от 30-40% в большинстве стран и 20% в Германии.

В Италии, Греции и Венгрии – 22%, 23% и 31% – считают, что НАТО слишком много делает для Украины.

Уступки России

В ходе опроса спрашивалось: поддерживаете ли вы различные уступки Москве — прекращение санкций, признание суверенитета России над Крымом, независимость Донецка и Луганска и гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, — если Россия согласится прекратить боевые действия.

Только 13% респондентов во Франции, например, поддержали признание суверенитета России над Крымом, если Москва не откажется ни от одной из недавно оккупированных украинских территорий. Но даже если бы РФ отдала все недавно захваченные украинские территории, суверенитет РФ над Крымом готовы признать лишь 17% французов. В Германии соответствующие цифры составили 20% и 17%, в Швеции – 13% и 10%, в Испании – 18% и 16%; Польше – 12% и 11%, Великобритании – 10% и 6% и США – 15% и 13%.

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Вадим Ребрина

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