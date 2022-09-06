Большинство европейцев выступают за поддержку Украины и санкции против России – опрос

Согласно результатам опроса Eurobarometer, большинство граждан Евросоюза поддерживают санкции против России в связи с ее вторжением в Украину: 78% опрошенных европейцев выступили за экономические санкции против российских элит и бизнеса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что 47% европейцев полностью согласны с санкциями против России, а еще 31% скорее согласны, чем нет.

"Стандартное исследование, проведенное Евробарометром летом 2022 года, показало рост доверия граждан к ЕС, а также продолжение поддержки ответа со стороны ЕС на российскую агрессию против Украины", – отмечают авторы опроса.

Они подчеркивают, что абсолютное большинство европейцев выступают за поддержку Украины в связи с войной.

Так, 92% опрошенных граждан ЕС поддерживают предоставления гуманитарной помощи Украине.

Девять из десяти европейцев выступают за поддержку украинских беженцев, которые выезжают за границу из-за войны.

Почти две трети (68%) европейцев поддерживают выделение из европейского бюджета военной помощи для Украины.

В общем 57% опрошенных европейцев удовлетворены тем, как Евросоюз отреагировал на вторжение России в Украину. На уровне национальных правительств поддержку отметили 55% опрошенных граждан ЕС.

Опрос проводили посредством личных и онлайн-интервью с 17 июня по 17 июля 2022 года. Всего опросили 26 468 граждан ЕС в 27 странах-членах Евросоюза.

В июле 59% европейцев поддерживали защиту Украины, даже если это повлияет на цены и стоимость жизни.

Читайте также: Большинство немцев считают отношения с РФ навсегда испорченными – опрос

Наталія Фреїк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.