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Большинство европейцев выступают за поддержку Украины и санкции против России – опрос

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06.09.2022, 19:56
Большинство европейцев выступают за поддержку Украины и санкции против России – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Согласно результатам опроса Eurobarometer, большинство граждан Евросоюза поддерживают санкции против России в связи с ее вторжением в Украину: 78% опрошенных европейцев выступили за экономические санкции против российских элит и бизнеса.

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Отмечается, что 47% европейцев полностью согласны с санкциями против России, а еще 31% скорее согласны, чем нет. 

"Стандартное исследование, проведенное Евробарометром летом 2022 года, показало рост доверия граждан к ЕС, а также продолжение поддержки ответа со стороны ЕС на российскую агрессию против Украины", – отмечают авторы опроса. 

Они подчеркивают, что абсолютное большинство европейцев выступают за поддержку Украины в связи с войной. 

Так, 92% опрошенных граждан ЕС поддерживают предоставления гуманитарной помощи Украине.

Девять из десяти европейцев выступают за поддержку украинских беженцев, которые выезжают за границу из-за войны. 

Почти две трети (68%) европейцев поддерживают выделение из европейского бюджета военной помощи для Украины. 

В общем 57% опрошенных европейцев удовлетворены тем, как Евросоюз отреагировал на вторжение России в Украину.  На уровне национальных правительств поддержку отметили 55% опрошенных граждан ЕС.

Опрос проводили посредством личных и онлайн-интервью с 17 июня по 17 июля 2022 года. Всего опросили 26 468 граждан ЕС в 27 странах-членах Евросоюза.

  • В июле 59% европейцев поддерживали защиту Украины, даже если это повлияет на цены и стоимость жизни. 

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Наталія Фреїк
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