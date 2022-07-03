Демократия и свобода важнее роста цен: 59% европейцев поддерживают защиту Украины – опрос

Согласно результатам опроса Eurobarometer, подготовленным Европейским парламентом, большинство граждан Евросоюза воспринимают войну в Украине как кардинальные перемены: 61% европейцев не уверены, что их жизнь продолжится без изменений.

При этом 59% европейцев считают приоритетом защиту общеевропейских ценностей, таких как свобода и демократия, даже если это повлияет на цены и стоимость жизни.

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Авторы опроса подчеркивают, что война России против Украины усилила общественную поддержку Европейского Союза.

Почти две трети (65%) европейцев считают членство в ЕС благом. Это самый высокий результат с 2007 года, когда данный показатель составлял 58%.

52% европейцев сегодня имеют положительное представление о ЕС против 12% отрицательного.

Восприятие войны и того, что она означает для Европейского Союза, также проявляется в основных ценностях граждан, которые они хотят, чтобы Европейский парламент защищал в приоритетном порядке: демократия снова возглавляет список, с увеличением на шесть пунктов по сравнению с опросом осенью 2021 года (38%, +6 п.п.).

23 июня опрос Forsa показал, что большинство немцев считают, что отношения с Россией навсегда испорчены из-за агрессивной войны, которую она начала против Украины.

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Роман Брыль

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