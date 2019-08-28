Украинцы раскрыли свои источники информации о выборах - опрос

День выборов (фото - ЕРА)

Основным источником информации для украинцев во время избирательных кампаний было телевидение, при этом больше всего они доверяли телеканалу 1+1. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

Из телевидения во время выборов черпали информацию 72,3% избирателей. 62,3% отдали предпочтение интернет-сайтам (35,8%) и соцсетям (26,5%). Друзья и знакомые были источником информации для 19,2% украинцев, 10% чаще читали газеты и журналы.

Из всех телеканалов по уровню доверия во время избирательных кампаний на первом месте 1+1 (41,6%), на втором – Интер (32%), 112 каналу доверяли 18.7%, ICTV - 17.3%, UA: Перший - 3.8%.

Лидером среди соцсетей оказался Facebook (43.3%), на втором месте Instagram (20%), на третьем Twitter (5.3%). Вместе с тем 37.5% заявили, что не пользуются соцсетями, а 11.7% - что не доверяют транслируемой в них информации.

В общем интернетом в Украине пользуются 68% граждан, не пользуются 32%.

Согласно мартовскому опросу КМИС, 74% респондентов чаще всего получают информацию о ситуации в Украине и мире из общенациональных каналов.