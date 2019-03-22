Каким СМИ украинцы доверяют больше всего: опрос КМИС

Фото: depositphotos.com

Центральные украинские телеканалы остаются топ-источником информации для большинства украинцев. Об этом говорится в соцопросе Киевского международного института социологии, проведенного по заказу Детектор Медиа.

Социологи отметили, что за год на 12% стало меньше респондентов, которые чаще всего получают информацию о ситуации в Украине и мире из общенациональных каналов (снижение с 86% до 74%).

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"Есть тенденция к снижению пользования печатными СМИ. В случае интернет-ресурсов изменений практически не было: если в феврале 2018 года 27% говорили об украинских интернет-сайтах, то сейчас – 27,5%; в случае социальных сетей как в прошлом году, так и сейчас - 23,5% получают информацию из этого источника", - отмечается в сообщении.

Фото: detector.media

Если говорить о доверии к источникам информации, то доверяют также центральным украинским телеканалам - 40%.

Украинским интернет-СМИ - 14%, социальным сетям - 12%, а остальные источники назвали не более 6% респондентов.

"Если в феврале 2018 года 57% респондентов доверяли центральному телевидению о войне на востоке Украины, то сейчас - только 39%. Также есть тенденция к снижению доли тех, кто доверяет информации из украинских интернет-сайтов и социальных сетей", - уточнили социологи.

Фото: detector.media

4% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире из российских телеканалов (в феврале 2018 - 5%). "Это значительно меньше, чем украинские источники, но, с другой стороны, в абсолютном измерении - это около 1,3 млн граждан Украины", - подчеркнули социологи.

Среди украинцев, для которых социальные сети являются топ-источником информации, 74% пользуются Facebook, еще 33,5% пользуются Instagram. 15% опрошенных говорят о ВКонтакте, 10% - об Одноклассниках.

Фото: detector.media

"Каждый пятый украинец, который активно "черпает" информацию из социальных сетей, делает это из российских социальных сетей", - говорится в сообщении.

Большинство пользователей социальных сетей (63%) отмечают, что в течение последнего месяца они видели политическую рекламу.

22 марта 2019 года сообщалось, что чуть больше половины украинцев (52%) считают, что они в большинстве случаев лично способны отличить качественную информацию от дезинформации и фейков (в феврале 2018 таких было 53%).

По данным социсследования аналитически-консультативного отдела американского Института Гэллапа, украинцы меньше всех в мире доверяют власти.