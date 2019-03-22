52% украинцев говорят, что могут распознать фейки - опрос

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Чуть больше половины украинцев (52%) считают, что они в большинстве случаев лично способны отличить качественную информацию от дезинформации и фейков (в феврале 2018 таких было 53%). Об этом говорится в соцопросе Киевского международного института социологии на заказ ОО Детектор Медиа.

Четверть украинцев (26,5%) убеждены, что вообще не отличают фейки, или могут лишь в меньшинстве случаев (в феврале 2018 их было 31%).

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"В случае критериев идентификации фейков чаще других назывались доверие к СМИ, где появилась информация (для 27% жителей Украины это один из основных критериев) и наличие автора (25,5%).Около 58% респондентов назвали хотя бы один критерий, который они используют для идентификации фейковости информации", - отмечают социологи.

60% респондентов прибегают к одному действию, чтобы отличить информацию от дезинформации. Социологи отметили, что наиболее популярная практика: читать СМИ, принадлежащих разным собственникам (37% украинцев используют такую практику). Далее по распространенности - посещение сайтов и страниц соцсетей государственных учреждений (16%), поиск знакомых в соответствующей сфере (15%), чтение СМИ других стран (11%).

28 февраля 2019 года Институт массовой информации сообщал, что чаще всего новости с российской риторикой распространяют сайты Страна.ua, Newsone.ua, Вести, 112.ua. Эти же СМИ используются как источник информации об Украине в российском информационном пространстве.