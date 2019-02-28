Анализ ИМИ. Вот пять сайтов, которые копипастят пропаганду РФ

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Война в Донбассе, выборы президента и создание Православной церкви Украины – главные цели российской пропаганды, которая распространяет фейки и манипуляции. Об этом сказано в исследовании Института массовой информации, которое проводилось с 8 по 15 февраля.

Согласно результатам мониторинга, чаще всего новости с российской риторикой распространяют сайты Страна.ua, Newsone.ua, Вести, 112.ua. Эти же СМИ используются как источник информации об Украине в российском информационном пространстве.

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Во время мониторинга установлен ряд самых популярных пропагандистских тезисов: "украинские силовики обстреливают "ДНР" и "ЛНР", нарушают перемирие"; "большое количество нарушений при подготовке выборов, недопущение российских наблюдателей"; "ПЦУ и ее "непризнание" в мире, поджоги церквей УПЦ МП; подкуп избирателей штабом Петра Порошенко; учения возле Крыма как провокация; обнищание Украины, эпидемии болезней; Юлия Тимошенко, которой "мешают проводить избирательную кампанию".

Мониторинг проводился среди таких СМИ: Обозреватель, Сегодня, Корреспондент, Цензор, 24-й канал, ТСН, Страна, Знай.юа, Украинская правда, Новое время, 112.ua, Newsone, Вести. Также среди российских СМИ RT и РИА Новости. В общей сложности проанализировано 25 000 материалов.

Ранее ИМИ также опубликовал исследование, согласно которому LIGA.net - в лидерах по соблюдению журналистских стандартов.