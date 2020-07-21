Большинство украинцев выступили против рынка земли и легализации казино - опрос

Согласно опросу группы Рейтинг, население страны "за" уголовную ответственность для нардепов за "кнопкодавительство" и "против" продажи земли

Украинцы определились, какие решения, принятые парламентом, были им ближе всего. Почти все опрошенные одобрили возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавительство". А вот легализацию игорного бизнеса и рынок земли украинцы восприняли негативно. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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В процентном соотношении мнения респондентов выглядели так: "за" уголовную ответственность за "не персональное голосование" и незаконное обогащение выступили 89 и 90% украинцев. Многие опрошенные одобрили отмену депутатской неприкосновенности (79%), предоставление добровольцам статуса участника войны (78%), кредиты для предпринимателей по ставкам 5-7-9% (77%) и узаконивание добычи янтаря (73%).

Меньше всего украинцев поддержало решения Верховной Рады о легализации казино и игровых автоматов, а также о введении рынка земли - против высказались 61 и 60%. В то время как поддержали эти инициативы лишь около четверти респондентов.

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При этом большинство решений парламента нашли поддержку у поклонников разных политических партий и разных возрастных групп.

Например, решение об упрощении поступления в украинские вузы выпускников с оккупированных территорий нашло поддержку у большинства украинцев вне зависимости от возраста, но при этом его не поддержали поклонники партии Европейская солидарность.

А решение о предоставлении добровольцам статуса участника военных действий было одобрено большинством избирателей, кроме приверженцев ОПЗЖ - там эта инициатива набрала только 56% голосов.

Примечательно, что среди тех, кто все же поддержал легализацию игорного бизнеса и рынок земли, оказалось больше молодежи в возрасте до 35 лет, а также поклонников партий Слуга народа, Европейская солидарность и Голос.

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Опрос проводился 16-17 июля среди 2000 украинцев в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не более 2,2 %.

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Дарья Мостовая

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