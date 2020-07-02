Разочарование и надежда. Украинцы рассказали о своих эмоциях - опрос Рейтинга

Среди эмоций, лучше всего отображающих состояние украинцев, чаще всего называют разочарование и надежду. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июне социологической группой Рейтинг.
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Ответы на вопрос, какое из утверждений лучше всего отображает ваши эмоции сегодня, распределились так:
- разочарование - 41%;
- надежда - 30%;
- печаль - 15%;
- страх, злость, интерес и растерянность - по 11%;
- радость и равнодушие - по 9%;
- удивление - 7%.
Опрошенные могли дать три ответа на вопрос.
Опрос проводился 24-28 июня, опрошены 2000 человек от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.