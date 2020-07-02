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Разочарование и надежда. Украинцы рассказали о своих эмоциях - опрос Рейтинга

Разочарование и надежда. Украинцы рассказали о своих эмоциях - опрос Рейтинга - Фото
Надежда (фото - pixabay.com)
02.07.2020, 14:53

41% украинцев испытывают разочарование, 30% - надежду

Среди эмоций, лучше всего отображающих состояние украинцев, чаще всего называют разочарование и надежду. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июне социологической группой Рейтинг.

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Ответы на вопрос, какое из утверждений лучше всего отображает ваши эмоции сегодня, распределились так:

- разочарование - 41%;

- надежда - 30%;

- печаль - 15%;

- страх, злость, интерес и растерянность - по 11%;

- радость и равнодушие - по 9%;

- удивление - 7%.

Опрошенные могли дать три ответа на вопрос.

Опрос проводился 24-28 июня, опрошены 2000 человек от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.

Денис Юдин
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