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Большой обмен. Украина вернула 116 своих бойцов – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 11:32
Большой обмен. Украина вернула 116 своих бойцов – фото, видео - Фото
Фото: Telegram Андрея Ермака

Сегодня, 4 февраля, состоялся очередной большой обмен пленными. Домой вернулись 116 украинских бойцов. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев": – написал Ермак.

Среди вернувшихся домой 87 воинов Вооруженных Сил Украины, двое из которых – из Сил спецопераций, восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

В Украину удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев – Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца – украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину – Кулика Евгения Олеговича.

Большой обмен. Украина вернула 116 своих бойцов – фото, видео

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, освобождены из плена 114 военнослужащих рядового и сержантского состава и два офицера.

23 освобожденных защитника имеют ранения или больны, некоторые потеряли конечности в результате обморожений.

Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему — 62 года.

Большой обмен. Украина вернула 116 своих бойцов – фото, видео

Как сообщило минобороны РФ, в Россию вернули 63 пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 1762 военнослужащих.

Читайте также: 23 защитника Украины, которые считались погибшими, живы и находятся в плену – Лубинец

Наталія Медведєва
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обмен пленными
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