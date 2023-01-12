23 защитника Украины, которые считались погибшими, живы и находятся в плену – Лубинец

23 защитника Украины, которые считались погибшими, живы и находятся в российском плену. Об этом сказал в эфире телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Лубинец рассказал об итогах переговоров в Турции с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

"Впервые российская сторона приехала с предложениями, которые мы обсуждали предварительно. Прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа. Обменяемся списками, информацией. Тему пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, когда про считавшихся погибшими наших граждан и героев российская сторона подтвердила, что они живы — 23 наших парня. Это огромный позитив", – сообщил омбудсмен.

По его словам, обсуждалась также тема гражданских заложников, которые фактически с 2014 года находятся в плену в РФ.



"У нас есть список людей, которые с 2014 года в плену, есть список "пленников Кремля" – 158 граждан Украины, большая часть из которых это представители крымскотатарского народа", – отметил он.

По его словам, "впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся, в каком они состоянии. Также обсудили разные варианты их возвращения".

30 декабря 2022 года советник–уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что на этот момент известно о 3392 защитниках, которые находятся в российском плену.

Перед Новым годом из российского плена удалось освободить 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта, а также бойцы территориальной обороны Славутича.

8 января 2023 года Украина вернула из российского плена 33 офицера и 17 рядовых.

Сергій Бережний

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