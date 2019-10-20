Борьба с коррупцией. Назначена новая и.о. главы НАПК

Наталья Новак (Фото: Укринформ)

Сегодня, 20 октября, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

Наталья Новак родилась в 1955 году. Получила три высших образования: историческое, юридическое и экономическое.

В начале трудовой деятельности работала преподавателем в учебных заведениях Киева.

Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета - III, IV и V созывов. В V созыве была заместителем председателя депутатской фракции Удар Виталия Кличко.

С ноября 2012 - народный депутат Верховной Рады VII созыва, №11 в партийном списке партии Удар.

На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014-го была избрана народным депутатом по партийному списку (№16) от Блока Петра Порошенко.

Была заместителем председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

На местных выборах в Киеве в 2015 году баллотировалась на должность Киевского городского головы от партии Гражданская позиция.

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