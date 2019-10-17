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Зеленский и Рада реформировали НАПК: пять главных изменений

Зеленский и Рада реформировали НАПК: пять главных изменений - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
17.10.2019, 12:37

НАПК будет иметь более свободный доступ к реестрам, а руководить агентством будут единолично, а не коллегиально

исправлено

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении эффективности деятельности Национального агентства противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

НАПК ждут такие изменения:

1. Единоличное управление вместо коллегиального. Главу агентства будет назначать Кабмин по результатам конкурса. В конкурсную комиссию не смогут входить представители госвласти и местного самоуправления, но обязательно будут привлекаться международные эксперты;

2. НАПК получит надлежащий доступ к реестрам госорганов, в частности, к госреестру юрлиц и недвижимого имущества;

3. НАПК будет иметь право получать информацию из открытых реестров иностранных государств;

4. Сотрудники НАПК смогут самостоятельно составлять протоколы о правонарушениях, совершенных лицами, которые занимают ответственные или очень ответственные должности;

5. Усиливаются механизмы подотчетности НАПК.

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Владимир Зеленский напк
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