Зеленский и Рада реформировали НАПК: пять главных изменений

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении эффективности деятельности Национального агентства противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
НАПК ждут такие изменения:
1. Единоличное управление вместо коллегиального. Главу агентства будет назначать Кабмин по результатам конкурса. В конкурсную комиссию не смогут входить представители госвласти и местного самоуправления, но обязательно будут привлекаться международные эксперты;
2. НАПК получит надлежащий доступ к реестрам госорганов, в частности, к госреестру юрлиц и недвижимого имущества;
3. НАПК будет иметь право получать информацию из открытых реестров иностранных государств;
4. Сотрудники НАПК смогут самостоятельно составлять протоколы о правонарушениях, совершенных лицами, которые занимают ответственные или очень ответственные должности;
5. Усиливаются механизмы подотчетности НАПК.
Читайте также: Рада одобрила прослушку для ГБР и НАБУ, но защитила депутатов